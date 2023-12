Xbox Year in Review: le statistiche del 2023 sono disponibili per tutti i giocatori

Anche Microsoft lancia la sua iniziativa che consente di rivedere le statistiche dell'anno per ogni giocatore su Xbox, attraverso la pagina Xbox "Year in Review" ora attiva e visibile liberamente da tutti coloro che hanno un account per la console Microsoft.

Un sacco di informazioni interessanti

Xbox Year in Review adotta una grafica particolare

In alto possiamo vedere la nostra Gamertag con l'immagine del profilo, il punteggio globale del giocatore e i punti rewards al momento in possesso dell'utente.

Subito sotto possiamo vedere un interessante spaccato con i dati raccolti nel corso del 2023 sull'utilizzo della console. Possiamo vedere il quantitativo di ore totali passate a giocare, la quantità di titoli giocati, il punteggio totalizzato nel Gamerscore durante l'anno, la quantità di obiettivi sbloccati, i rewards e il mese in cui abbiamo giocato di più.

Accanto, un grafico a torta mostra la distribuzione del tempo passato a giocare in base ai generi di giochi più utilizzati. Sotto, in una fascia scorrono le icone di tutti i titoli giocati durante il 2023 e, sotto ancora, un'interessante panoramica che mostra in quale percentuale di utenti ci piazziamo in base alle varie performance raggiunte tra quantità di ore di gioco, punti raccolti e obiettivi sbloccati.

In coda a tutte le statistiche troviamo poi i tre giochi più utilizzati nel corso del 2023, con varie informazioni collegate come ore investite, punteggio Gamerscore raggiunto, quantità di obiettivi sbloccati e achievement più raro ottenuto, oltre a un'indicazione di come ci collochiamo rispetto a tutto il resto degli utenti.

Per saperne di più, dirigetevi subito sulla pagina di Xbox Year in Review per vedere le vostre statistiche del 2023 su Xbox.