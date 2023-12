Call of Duty: Modern Warfare 3, prova gratis annunciata per questa settimana da Activision

Activision ha annunciato il prossimo arrivo di un periodo di prova gratis per Call of Duty: Modern Warfare 3, che consentirà di accedere liberamente alle componenti multiplayer del gioco a partire da questa settimana, per cinque giorni.

La Free Trial di Call of Duty: Modern Warfare 3 si svolgerà dal 14 al 18 dicembre 2023, con inizio fissato dunque per questo giovedì alle ore 19:00 in Italia. In base a quanto riferito, la prova dovrebbe riguardare i contenuti multiplayer del gioco, ma sembra si tratti di una porzione notevole.