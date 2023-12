GreedFall 2: The Dying World, ecco quando potremo scoprire novità, forse anche la data di uscita

I The Game Awards sono arrivati e sono passati, portando con sé tanti annunci interessanti. Ovviamente molti giochi non hanno trovato spazio durante le tre ore abbondanti di spettacolo e alcuni giocatori sono ancora in attesa. Ad esempio, i fan di Spiders non hanno ottenuto alcun tipo di dettaglio sull'atteso GreedFall 2: The Dying World. Per fortuna, però, potremo scoprire presto qualcosa.

Tramite X, un utente ha scritto: "Ero seduto qui e mi chiedevo... È stato pubblicato un teaser/trailer che svelava GreedFall 2: The Dying World a maggio 2022. La mia domanda è - Carissimo Spider, quando possiamo aspettarci ulteriori informazioni/annunci della data di pubblicazione? Speravamo di scoprire qualcosa ai TGA, ma purtroppo niente".

La risposta di Spiders è stata vaga ma promettete: "Si consiglia di attendere i primi due mesi del 2024." Non è chiaro se il team intenda novità generiche o, come richiesto dal fan, svelerà la data di uscita del gioco. In ogni caso, si deve solo attendere.