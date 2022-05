GreedFall 2 The Dying World è stato annunciato con un periodo di uscita e piattaforme di riferimento

L'editore Nacon e lo sviluppatore Spiders hanno annunciato ufficialmente quest'oggi GreedFall 2 The Dying World, seguito del gioco di ruolo d'azione di successo uscito tre anni fa. Il periodo di uscita per questo nuovo gioco è il 2024. Le piattaforme di riferimento sono PC e console, non meglio specificate.

Secondo quanto indicato, GreedFall 2 The Dying World sarà un prequel ambientato tre anni prima del gioco originale. I giocatori vestiranno i panni di un nativo di Teer Fradee sradicato dall'isola e portato con la forza nel continente di Gacane, nel mentre il vecchio mondo è devastato dalle guerre e dalla peste di Malichor. Il protagonista dovrà usare la diplomazia, l'astuzia o il combattimento, oltre all'aiuto degli alleati, per porre fine alle manie di conquista di un uomo e riconquistare la propria libertà.

Sappiamo poi che GreedFall 2 The Dying World sarà un gioco di ruolo d'azione basato sulla storia e sulle scelte. Il sistema di combattimento, però, sarà "più tattico". Non sono state condivise immagini o video. Possiamo però vedere il logo.

Logo di GreedFall 2 The Dying World

Jehanne Rousseau, fondatrice e director di Spiders, ha affermato: "Sebbene stiamo lavorando a Steelrising, il nostro amore per l'universo di GreedFall non è mai scomparso e siamo eccitati all'idea di tornarci. In questo nuovo capitolo, i giocatori esplorare il vecchio continente che sarà composto da ambienti più grandi e vari. Ci saranno nuovi alleati e nuove fazioni e spero che vivranno avventure indimenticabili."

Alain Falc, CEO di NACON, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di presentare a tutti GreedFall 2 The Dying World, il nuovo gioco di Spiders. Molti fan in tutto il mondo stavano chiedendo questo sequel e siamo lieti di pubblicare questo nuovo gioco che questi fan sicuramente ameranno. Ci auguriamo inoltre che il gioco possa interessare nuovi giocatori e tutti gli appassionati di giochi di ruolo, di grandi storie, dell'azione e del fantasy."

GreedFall ha venduto due milioni di copie ed è uno dei più grandi successi di Spiders, sia di critica che di pubblico. Ecco la nostra recensione della versione PS5 e del DLC The De Vespe Conspiracy.