Xbox & Bethesda showcase riuscirà a mettere una pezza ai rinvii di Starfield e Redfall?

I rinvii di Starfield e Redfall sono stati un boccone amaro da digerire per i giocatori Xbox, dato la grande importanza che ricoprivano i due titoli nella line-up del 2022 di Xbox Series X|S, che ora di fatto è quasi del tutto sguarnita. L'appuntamento del 12 giugno con l'Xbox & Bethesda Games Showcase sarà dunque importantissimo per Microsoft, che dovrà per forza di cose allestire un evento spettacolare e pieno di annunci in grado di ravvivare le fiamme dell'hype, magari al tempo stesso mettendo "una pezza" sui due posticipi sopracitati con qualche titolo di spessore per rafforzare la line-up di quest'anno.

Non abbiamo la sfera di cristallo ovviamente, dunque non possiamo sapere di preciso cosa ha in serbo Microsoft per l'utenza verdecrociata, ma intanto nulla ci vieta di fare qualche supposizione. Dubitiamo che il colosso di Redmond abbia un asso nella manica per sopperire al rinvio di Starfield (felicissimi di essere smentiti) ma uno dei candidati ideali per quantomeno rimpolpare la line-up Xbox del 2022 potrebbe essere il prossimo Forza Motorsport, di cui recentemente sono stati svelati alcuni dettagli da un leak e che a quanto pare è già in beta-testing, stando alle fonti di Jez Corden. Nelle ultime settimane poi si è parlato anche di una remaster della serie Gears of War a mo' di Halo: The Master Chief Collection in arrivo quest'anno e di Project Belfry, un'esclusiva Xbox realizzata da Stoic, autori di The Banner Saga, in lavorazione dal 2019.

Altri possibili novità potrebbero riguardare la versione 1.0 di Grounded, il prossimo massiccio update di Sea of Thieves e magari qualche sorpresa per gli abbonati a Xbox Game Pass, con l'annuncio di titoli di terze parti in arrivo nel catalogo al day one.

Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, l'appuntamento è fissato al 12 giugno

Per quanto riguarda annunci di giochi con periodo di uscita fissato al 2023 e oltre c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ad esempio, nonostante tutto ci aspettiamo di vedere all'Xbox & Bethesda Games Showcase sia Starfield che Redfall con almeno qualche stralcio di gameplay, giusto per rassicurare gli utenti del fatto che entrambi i progetti stanno prendendo forma nonostante i rinvii. Altri validi candidati sono Avowed, il GDR di Obsidian, e Contraband, il nuovo titolo cooperativo di Avalanche Studios, entrambi in dirittura d'arrivo il prossimo anno secondo Jeff Grubb.

Gli studi e i progetti in lavorazione presso gli studi interni di Microsoft sono davvero numerosi e in tal senso dubitiamo che il colosso di Redmond avrà grossi problemi ad allestire il classico show da 90 minuti. Tuttavia, dopo i recenti rinvii siamo d'accordo con chi chiede un po' più di concretezza, con reveal e novità di titoli effettivamente in procinto di arrivare nei negozi, piuttosto che annunci roboanti di progetti magari in una fase di sviluppo poco avanzata se non addirittura embrionale, che ovviamente non possono mancare, ma che allo stato attuale potrebbero non bastare a soddisfare l'appetito dell'utenza verdecriociata.

Ora la parola spetta a voi, riuscirà Microsoft a rimettere il buon umore alla community verdecrociata con l'Xbox & Bethesda Games Showcase della prossimo mese? E quali giochi credete verranno annunciati? Fatecelo sapere nei commenti.

