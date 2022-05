Steelrising: trailer presenta trama e personaggi dell'action GDR per PS5, Xbox Series X|S e PC

Steelrising è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer pubblicato da Nacon e Spiders che presenta trama e personaggi del nuovo action GDR per PS5, Xbox Series X|S e PC degli autori della serie Greedfall.

Il filmato, come accennato in apertura, presenta alcuni dei personaggi e introduce i giocatori alla trama di Steelrising. Il gioco è ambientato nel 1789 in una Parigi alternativa in salsa steampunk. La città è in preda al terrore, dopo che la Rivoluzione Francese è stata soppressa con violenza da Luigi XVI e la sua inarrestabile armata di automi. Noi vestiremo i panni di Aegis, un'automa e guardia del corpo della regina Maria Antonietta, e avremo il compito di eliminare il tirannico re e mettere fuori gioco il suo esercito robotico.

Il gioco presenta un gameplay prevalentemente votato all'azione, combattimenti ed esplorazione e caratterizzato da un'ambientazione senza dubbio originale e suggestiva. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Steelrising debutterà nei negozi l'8 settembre per PS5, Xbox Series X|S e PC su Steam, Epic Games Store e GOG.

Il nuovo trailer di Steelrising non è l'unica novità da Nacon e Spiders, dato che giusto pochi minuti fa è stato annunciato anche Greedfall 2: The Dying World con trailer, immagini e periodo di uscita.