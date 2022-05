WRC Generations annunciato con trailer e data di uscita da Nacon

WRC Generations è stato annunciato da Nacon con tanto di trailer, immagini e data di uscita: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 13 ottobre.

Dopo l'annuncio di Greedfall 2: The Dying World e il rinvio di Test Drive Unlimited Solar Crown, il publisher francese ha dunque ufficializzato il nuovo episodio della serie corsistica targata KT Racing.

"Affronta tutte le sfide del simulatore di rally più completo, realistico e avvincente mai sviluppato. Tuffati nel vivo dell'azione e guida le auto del campionato WRC 2022, tra cui i nuovi modelli ibridi", si legge sulla pagina Steam del gioco.

"Il 2022 è l'anno della transizione del WRC verso l'ibrido. Per il mondo del rally si tratta di una rivoluzione che influenzerà profondamente le prestazioni, modificherà le strategie e farà adattare piloti e team."

"In termini di gameplay, sono state integrate nuove meccaniche per riprodurre le esigenze dei motori ibridi. Per vincere, dovrai gestire con attenzione la batteria adattando la mappatura del motore a seconda delle prove speciali."

"Dato che la soddisfazione della community è da sempre una priorità, ora puoi condividere livree e adesivi con gli altri giocatori. Le migliori creazioni verranno premiate e messe in evidenza."

"Per gli amanti della competizione, la nuova modalità Leghe consente di sfidare online giocatori di livello simile. Raggiungi il traguardo prima degli altri per scalare la classifica nella categoria Leggende."