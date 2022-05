Roller Champions: data di uscita e trailer dello sportivo free-to-play di Ubisoft per PC e console

Ubisoft ha annunciato la data di uscita Roller Champions. Il gioco sportivo PvP free-to-play sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC e PS5 e Xbox Series X|S (in retrocompatibilità) il 25 maggio 2022. A seguire arriverà anche su Nintendo Switch, Google Stadia e Amazon Luna. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer in CGI, un filmato di gameplay e un video diario degli sviluppatori sottotitolato in italiano in cui vengono presentate le caratteristiche del titolo.

In Roller Champions gareggeremo su pattini in due squadre composte da tre giocatori ciascuna con l'obiettivo di raggiungere per primi i cinque punti necessari alla vittoria mandano la palla in porta. I match si svolgono in un'arena ellittica e più giri vengono completati maggiori saranno i punti conquistati.

Vincendo gare e scalando la classifica, sarà possibile gareggiare in nuovi stadi e avanzare di carriera, fino ad arrivare alla lega Elite Champions. Nel mentre potremmo attrarre nuovi fan, scoprire mappe inedite, gareggiare in modalità a tempo e personalizzare il nostro avatar virtuale. Ovviamente non mancheranno anche un gran numero di oggetti sbloccabili e ricompense sbloccabili durante le stagioni attraverso il Roller Pass.

Roller Champions supporta il cross-play e la cross-progression con tutte le piattaforme e sarà possibile giocare sia da soli che in compagnia di amici o altri giocatori tramite il sistema di matchmaking. Attraverso lo skate park, il social hub del gioco, inoltre sarà possibile incontrare altri utenti, fare pratica e divertirsi in vari minigiochi.

Che ne pensate, proverete Roller Champions quando debutterà la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.