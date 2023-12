WhatsApp aggiunge nuove possibilità di raggruppare messaggi e contenuti multimediali su browser e canali

Le ultime novità ci porteranno alcune funzioni relative ai messaggi di WhatsApp Web , la versione browser, e una nuova configurazione per l'invio dei media nei Canali .

Come di consueto, nuove opzioni vengono introdotte a partire dalle versioni beta della chat verde, riservate ai tester.

Filtri per le chat

Immagine che mostra i nuovi tasti relativi ai filtri per WhatsApp Web

Continuando gli sforzi nell' aggiunta di opzioni per mettere ordine alle chat, nella beta 2.23.14.17 di WhatsApp per Android, è stato introdotto un inedito set di filtri per le conversazioni.

Ora la nuova barra, posta in cima all'elenco delle chat come in foto, consentirà agli utenti di WhatsApp Web di selezionare facilmente e rapidamente le conversazioni che desiderano visualizzare in quel momento.

Questi nuovi tasti semplificano e allo stesso tempo consentono un maggiore controllo sulla ricerca dei contatti e di contenuti specifici.

Il nuovo filtro per le chat, dedicato alla versione web, permette agli utenti di categorizzare le conversazioni secondo le proprie preferenze.

Attualmente è in fase di test, disponibile solo per alcuni utilizzatori di WhatsApp Web, nella versione 2.2353.59.

Sono stati introdotti tre principali tipi di filtri:

Non letti: Visualizza solo le conversazioni con messaggi non letti.

Contatti: Raccoglie i messaggi provenienti dai numeri di telefono presenti nella rubrica.

Gruppi: Raggruppa le chat di gruppo in un'unica sezione.

Per quanto riguarda la versione per smartphone, sono state rilasciate recentemente le funzioni per inviare messaggi vocali che si auto distruggono e la novità dei messaggi bloccati .