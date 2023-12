WhatsApp introduce una novità per fissare le informazioni importanti nelle chat. Ecco come fare

La nuovissima opzione sarà integrata sia nelle conversazioni singole che di gruppo. Questa caratteristica consente agli utenti di mettere in evidenza un messaggio specifico nella parte superiore della chat per un periodo massimo di 30 giorni.

Già in precedenza, WhatsApp consentiva agli utenti di fissare l'intera chat , rendendola facilmente visibile nella parte superiore della lista. Tuttavia, non era possibile fissare messaggi specifici all'interno delle convesazioni.

Utilità e praticità

La caratteristica del fissaggio dei messaggi è già presente in altre app di messaggistica come Telegram

L'implementazione della funzione di fissaggio risponde alla necessità di organizzare le conversazioni di gruppo, specialmente quando coinvolgono numerosi partecipanti.

La gestione di informazioni cruciali diventa più agevole, soprattutto in contesti in cui i thread sono densi di messaggi testuali separati, commenti e GIF non sempre rilevanti.

La possibilità di fissare i messaggi consente di assicurare che le informazioni cruciali siano sempre accessibili, facilitando la consultazione per tutti gli utenti.

Gli amministratori possono concedere il privilegio di fissare i messaggi anche agli altri membri.

Al momento, non è chiaro se WhatsApp preveda di estendere questa funzionalità anche ai Canali, ma è evidente come l'azienda si stia impegnando a introdurre migliorie significative.

Inoltre, la società ha recentemente implementato diverse nuove funzionalità, tra cui la possibilità di nascondere le chat bloccate e condividere immagini e video di massima qualità su dispositivi iOS.

Ora è possibile fissare messaggi nelle chat se si dispone dell'ultima versione dell'app.

Tuttavia, poiché la funzione di messaggi fissati è appena stata introdotta, potrebbe richiedere qualche giorno per comparire su tutti i dispositivi.