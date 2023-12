I controller Xbox in svariati colori sono in sconto su Amazon Italia: ecco i prezzi

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Xbox. Lo sconto segnalato è del 23% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ecco anche altri colori. A un prezzo più basso troviamo anche la versione bianca. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 64.99€. Tutte i colori in offerta sono venduti e spediti da Amazon.

Ricordiamo che il controller Xbox in questione è il modello base incluso con le console. L'unica differenza tra i vari modelli è il colore. Questo controller è compatibile con PC, Xbox (One e Series), dispositivi mobile e alcune smart TV. Non sono inclusi accessori o altri extra. Si possono connettere con Bluetooth o cavo USB-C.