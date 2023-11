Da oggi c'è un nuovo modo per verificare l'account WhatsApp su iOS

Secondo quanto segnalato da WABetaInfo, questa procedura non interferisce con l'autenticazione tramite SMS, bensì si affianca ad essa, dimostrandosi particolarmente utile quando l'utente desidera autenticarsi in condizioni di assenza di segnale cellulare. L'indirizzo e-mail non sarà visibile agli altri utenti né sostituirà il numero di telefono, mantenendo intatta la fruizione di quest'ultimo nell'ambito dell'utilizzo dell'app.

Nuove aggiunte ma senza stravolgere

Fin'ora non era prevista associazione tra WhatsApp e l'indirizzo e-mail dell'utente, e il numero di telefono resterà comunque prerogativa essenziale dell'app

L'utilizzo dell'indirizzo e-mail riveste un ruolo cruciale esclusivamente nell'ambito dell'autenticazione, sottolineando che il possesso di un numero di telefono valido resta imprescindibile per fruire dei servizi offerti da WhatsApp.

Parallelamente, la piattaforma sta lavorando all'introduzione di un meccanismo che permetterà agli utenti di adottare un nome utente condivisibile in luogo del tradizionale numero telefonico, in maniera simile a come accade per altre app di messaggistica come Telegram.

Va sottolineato, tuttavia, che questa funzionalità non è ancora stata resa disponibile e la persistenza del requisito del numero di telefono quale dato primario, sottolinea la volontà di garantire un'esperienza d'uso coerente con i parametri stabiliti dalla piattaforma.

WhatsApp è al lavoro per implementare sempre più funzioni, muovendosi in scia con le tendenze attuali verso l'implementazione dell'intelligenza artificiale.

L'aggiunta di queste nuove funzioni sembra camminare di pari passo con il recente intento di voler ricavare nuovi introiti da parte della piattaforma.