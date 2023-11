Stellar Blade: il team Shift Up è ora un 'second party' di Sony, nuovo accordo

Sapevamo già che Stellar Blade, dopo essere stato presentato come gioco multipiattaforma, è diventato un'esclusiva console su PS5, ma il rapporto tra il team sud coreano Shift Up e Sony sembra si sia stretto ulteriormente con l'annuncio di un nuovo accordo di partnership siglato tra le compagnie, che rende il team sostanzialmente un "second party".

La definizione in questione è piuttosto confusa, ma si pone sostanzialmente in un punto intermedio tra i first party totalmente controllati dalla casa madre e i third party indipendenti. In questo senso, Stellar Blade può essere considerato frutto di una produzione quasi interna per PlayStation Studios, nonostante il team Shift Up non sia stato acquisito e sia comunque esterno a Sony.

Shift Up lavorerà con Sony Interactive Entertainment per portare giochi per console epici e tripla A su PS5 sul mercato globale, inclusa la Corea, e tale accordo rappresenta un qualcosa di inedito per un team di tale nazionalità.