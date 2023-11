Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, il doppiaggio americano fa discutere

Il doppiaggio americano di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections nelle ultime ore sta facendo discutere i fan e gli interpreti stessi, che si chiedono come mai gli sviluppatori abbiano scelto determinati dialoghi anziché altri per il gioco.

Disponibile da alcuni giorni su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections include una modalità storia che ripercorre la lunga saga di Naruto Shippuden, riutilizzando sequenze presenti nei precedenti episodi di Ultimate Ninja Storm.

Sembra tuttavia che in quest'occasione i ragazzi di CyberConnect2, forse per differenziare il prodotto, abbiano scelto dialoghi interpretati in maniera meno convincente dai doppiatori americani, e i fan non hanno potuto fare a meno di notare la differenza.