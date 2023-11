Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è disponibile, trailer di lancio

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, dunque non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio come quello pubblicato per l'occasione da Bandai Namco.

Accolto dalla stampa internazionale con voti buoni ma con qualche eccezione, Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections include due differenti campagne, una dedicata alla lunga saga di Naruto e una completamente inedita dedicata a Boruto.

Sul fronte dei contenuti, inoltre, il gioco può vantare il roster più ampio di sempre per la serie, con oltre centotrenta personaggi che avremo modo di utilizzare nelle varie modalità, dotati di mosse davvero spettacolari.