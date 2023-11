Sony INZONE Buds, la recensione degli auricolari da gaming definitivi per PS5 e PC

Console o PC? Mouse e tastiera o controller? Monitor o TV? Cuffie o auricolari? Sono tutte domande lecite, alle quali però non c'è una risposta oggettiva che possa valere in maniera universale. Fortunatamente siamo tutti diversi ed ognuno di noi ha le proprie preferenze personali. Negli anni i produttori hardware hanno portato sul mercato decine di soluzioni per fruire in maniera ottimale dell'audio nelle nostre sessioni di gioco e contemporaneamente poter comunicare con altri giocatori online. Nel frattempo, gli smartphone hanno invece innescato un'ampia diffusione degli auricolari, essendo questi più compatti e pratici da portare in giro. Due mondi apparentemente distaccati, che si possono unire in un batter di ciglia, poiché nulla vieta di poter utilizzare degli auricolari wireless anche per giocare. Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di mettere le mani sugli INZONE Buds di Sony. Questi auricolari si sono posti l'obiettivo di unire il mondo degli auricolari per smartphone e tablet con quello dei dispositivi dedicati al gaming, cercando di portare alcune funzionalità chiave come la cancellazione attiva del rumore, un accoppiamento rapido e veloce ed un'autonomia longeva, senza chiaramente penalizzare la qualità audio, la latenza e le comunicazioni tramite il microfono. Il tutto è stato pensato per creare un prodotto unico, che possa essere usato nelle postazioni da gioco, ma anche altrove, come in ufficio o all'esterno. Si tratta quindi di un obiettivo sicuramente ambizioso, anche per il prezzo di listino non esageratamente elevato, viste le specifiche tecniche presenti sulla carta. Se ci aggiungiamo poi la compatibilità ufficiale con PlayStation 5, con funzioni del sistema operativo dedicate ed un supporto più completo su PC dove si può personalizzare il funzionamento del dispositivo, siamo chiaramente dinanzi ad un prodotto di fascia elevata che punta ad offrire una soluzione definitiva per questo tipo di esigenze. Speriamo di avervi incuriosito con questa introduzione e vi invitiamo dunque a proseguire la lettura della nostra recensione delle INZONE Buds, gli auricolari wireless pensati per PlayStation 5 e PC che si uniscono alla line-up di cuffie prodotte da Sony.

Caratteristiche tecniche La custodia di ricarica delle INZONE Buds include lo spazio anche per il dongle USB-C La scheda tecnica degli auricolari INZONE Buds nasconde parecchie caratteristiche molto interessanti, che sono state intelligentemente ingegnerizzate all'interno di questi altoparlanti in-ear. Il cuore pulsante degli auricolari è rappresentato dai driver da 8,4 millimetri Sony Dynamic Driver X, gli stessi del modello WF-1000XM5, capaci di gestire in maniera ottimale le frequenze nonostante le dimensioni davvero compatte. Gli INZONE Buds sono stati pensati per fare da ponte tra le nostre sessioni da gioco e l'utilizzo quotidiano tradizionale. Per questo motivo offrono una duplice connettività wireless: la prima, tramite il dongle USB-C da 2,4 GHz, permette di connettersi al personal computer e alla PlayStation 5. Non manca però nemmeno la connettività Bluetooth, che garantisce la connessione ai dispositivi come smartphone e tablet. Purtroppo però, quest'ultima nasconde delle limitazioni piuttosto importanti, perché risulta essere compatibile esclusivamente con i dispositivi Android. Abbiamo provato infatti ad abbinare gli auricolari su iPhone o sul Nintendo Switch tramite Bluetooth senza successo. Fortunatamente per la console Nintendo funziona il dongle USB-C, così come su altri dispositivi dotati di questa porta, ma risulta essere sicuramente una soluzione meno elegante del classico collegamento Bluetooth. Inoltre, ci teniamo a sottolineare, che pur non essendoci nessuna indicazione di questo tipo, abbiamo provato a far riprodurre due fonti audio contemporaneamente, fallendo ancora una volta. Le INZONE Buds sono disponibili anche nella colorazione bianca, che riprende lo stile di PlayStation 5 Il vantaggio di connettere gli auricolari tramite dongle USB-C è rappresentato da una latenza veramente bassa, inferiore ai 30 millisecondi, stando ai dati forniti. Sony ha implementato anche la cancellazione attiva del rumore, una funzionalità che al giorno d'oggi non può certo mancare in questa fascia di prezzo. Sebbene l'Active Noise Cancelling consumi parecchia energia, siamo comunque rimasti soddisfatti delle 12 ore di riproduzione garantita dagli auricolari. Ricordiamo inoltre che riponendo gli auricolari nella loro custodia di ricarica, si possono aggiungere altre 24-48 ore di autonomia. Non ci sarebbe altro da aggiungere su una custodia di ricarica, se non il fatto che manca l'opzione di ricarica wireless, ormai tanto diffusa negli auricolari di questo tipo. Essendo questi INZONE Buds degli auricolari da gaming, non poteva certamente mancare il microfono integrato per le comunicazioni online. Anch'esso gode dell'ottima cancellazione attiva del rumore, per ridurre i disturbi circostanti mentre stiamo dialogando con i nostri compagni di gioco. Scheda tecnica Tipologia: auricolari in-ear

Design Qui potete apprezzare la forma particolare delle INZONE Buds, con la parte esterna "a pillola" La parola chiave di questi auricolari INZONE Buds è "semplicità". Come già specificato nel precedente paragrafo, si percepisce chiaramente l'intento da parte del produttore di realizzare un prodotto ideale da usare in qualsiasi situazione. Sia tra le nostre mani che una volta indossati, gli auricolari si confonderanno facilmente con altri prodotti pensati per un utilizzo più generico. Le INZONE Buds non presentano infatti stravaganti luci colorate RGB, oppure altri elementi vistosi, anzi, sono veramente molto eleganti con il loro design semplice e minimale. Nella colorazione bianca, riprendono in maniera fedele la palette di colori utilizzata da PlayStation 5. Noi però abbiamo provato quella completamente nera, che risulta essere ancora più neutrale ed anonima, in senso assolutamente positivo. I materiali scelti aiutano a valorizzare le colorazioni, grazie ad un mix tra superfici lucide ed opache veramente piacevole sia alla vista che al tatto. Le dimensioni sono leggermente più grandi delle sorelle Sony WF-1000XM5, per via di una forma "a pillola", che adotta un'altra filosofia di posizionamento nell'orecchio. Probabilmente tale forma è stata pensata per favorire la cattura della nostra voce, portando l'estremità inferiore degli auricolari più vicino alla nostra bocca. Tale prolungamento rende anche estremamente semplice la gestione dei controlli tramite singolo tap o tap prolungato sulla superficie esterna dell'auricolare, per utilizzare le numerose funzioni configurabili con l'apposito programma INZONE Hub su PC. Il peso del singolo auricolare rimane allo stesso tempo molto contenuto e si aggira attorno ai 6,5 grammi. La superficie esterna delle INZONE Buds è sensibile al tocco per gestire i comandi degli auricolari La custodia di ricarica non ha ricevuto lo stesso trattamento degli auricolari. Le sue dimensioni sono infatti piuttosto esagerate rispetto alla media e in generale non risplende per i materiali utilizzati o per qualche elemento di design particolare. Nulla di tragico, però si vede che il produttore ha investito meno su questo elemento. Le dimensioni generose sono dovute principalmente alla forma particolare degli auricolari, oltre al fatto che la custodia ospita il dongle wireless USB-C.

Esperienza d'uso Con un semplice tap si può attivare la modalità trasparenza, passare alla cancellazione attiva del rumore o disattivare queste funzioni Nella configurazione iniziale delle INZONE Buds abbiamo riscontrato qualche piccola difficoltà. Se siete abituati ad esempio agli auricolari AirPods di Apple, dove non bisogna fare praticamente nulla per utilizzarli da subito, questi di INZONE risultano un filino più complessi. Su PC e PlayStation bisogna chiaramente ricordarsi di collegare l'apposito dongle USB-C. Qualora non si abbia una porta di questo tipo, bisogna per forza ricorrere ad un adattatore acquistato separatamente. Inoltre, bisogna tenere a mente di cambiare la posizione dello switch sul dongle per passare dalla modalità d'utilizzo PlayStation a quella PC. L'accoppiamento Bluetooth invece avviene posizionando entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, mantenendola aperta e premendo l'apposito tasto sul retro. Purtroppo questa funzione è riservata ai dispositivi Android, privando non solo gli utenti Apple di questi auricolari, ma anche i possessori di altri dispositivi come notebook Windows e PC Handheld come Steam Deck o ROG Ally. Fortunatamente, una volta terminata la configurazione iniziale, a meno di continui stravolgimenti della vostra routine di gioco e utilizzo quotidiano, non dovreste più riscontrare alcuna difficoltà. Gli auricolari, una volta fuori dalla loro custodia, si connetteranno in maniera automatica ai dispositivi associati, permettendo l'utilizzo senza alcun intervento da parte dell'utente. C'è ancora una piccola, ma importante operazione, che dovete portare a termine prima di godervi questi auricolari: la sostituzione dei gommini. Per sfruttare al meglio la funzione di isolamento dall'ambiente esterno e per migliorare in generale la vestibilità del dispositivo, vi consigliamo di provare le quattro paia di gommini incluse nella confezione, trovando la giusta combinazione che si adatti al meglio al vostro canale uditivo. Così facendo, gli auricolari diventeranno comodi e spariranno nelle vostre orecchie anche nelle sessioni di utilizzo prolungate. Nella confezione delle INZONE Buds troverete quattro paia di gommini sostitutivi per adattare gli auricolari alle vostre orecchie Le due modalità di utilizzo, quella tramite dongle e quella Bluetooth, differiscono principalmente per la latenza. Il dongle risulta di fatto più rapido nel trasmettere i segnali sonori agli auricolari, infatti non percepirete praticamente alcun delay nelle vostre orecchie. La qualità sonora resta però pressoché invariata, mentre l'autonomia va a favore del collegamento Bluetooth che ne raddoppia di fatto la durata. Utilizzo su PC e PS5 Gli INZONE Buds sono degli auricolari pensati per l'utilizzo con PlayStation 5. Questo lo si può notare anche dalla buona integrazione con l'interfaccia utente della console, che ci permette di visualizzare in tempo reale ad esempio le regolazioni del volume o l'attivazione del microfono. Su PC però gli auricolari possono contare su di un grado di personalizzazione maggiore, grazie all'applicazione dedicata INZONE Hub, che ci permette di ritoccare l'equalizzazione, le funzioni e definire i comandi con singolo, doppio, triplo tap e la pressione prolungata su ciascun auricolare. Fortunatamente le impostazioni si possono salvare all'interno degli auricolari per mantenerle anche quando stiamo giocando su PlayStation. Assurdo però che manchi un'applicazione dedicata su smartphone per semplificare la personalizzazione per chi non possiede sempre di un PC sotto mano. È poi fondamentale ricordare che questi auricolari non sono compatibili con PlayStation Link, il protocollo di trasmissione proprietario annunciato di recente da Sony e quindi non possono essere utilizzati con PlayStation Portal. Cancellazione attiva del rumore La cancellazione attiva del rumore è assolutamente tra le migliori disponibili sul mercato. Se per voi è importante questa funzione e questi auricolari supportano la vostra macchina da gioco preferita, mettetevi pure il cuore in pace, perché tra la concorrenza non troverete nulla che possa nemmeno avvicinarsi alle INZONE Buds. Nella nostra prova i rumori del vento, della tastiera, dei lavori in corso sulla strada sotto casa, le ventole del PC e molti altri suoni fastidiosi sono stati del tutto eliminati dal nostro ascolto. In ufficio, persino il chiacchiericcio di sottofondo dei colleghi è stato ridotto in maniera importante e ci ha permesso di isolarci dalla confusione e permetterci di lavorare in pace. È presente anche la modalità trasparenza, che ci riporta nell'ambiente circostante per dialogare con gli altri o sentire qualche suono a noi fondamentale. L'auricolare, una volta posizionato in maniera corretta con i giusti gommini, rimane stabile nella sua posizione Qualità del suono Il suono che fuoriesce da questi piccoli driver è altrettanto impressionante. I dettagli sonori si percepiscono nitidamente, grazie ad un'ottima gestione delle frequenze basse, medie e alte, che si sovrappongono senza mischiarsi, sia a volumi bassi che portandoli al massimo. Se siete abituati agli headset da gaming, potreste notare una leggera perdita dei toni bassi, che tipicamente però vengono enfatizzati fin troppo. Nulla che non possa essere aggiustato con una piccola modifica all'equalizzazione nell'applicazione dedicata su PC. Altra piccola nota negativa può essere la tridimensionalità del suono, che per via delle dimensioni compatte degli auricolari, fatica a trasmettere le stesse sensazioni di una cuffia over-ear. Essendo una caratteristica importante per i videogiochi, ci tenevamo a sottolinearla, consapevoli che si tratti di un limite fisico difficilmente superabile. Con qualche ritocco all'equalizzazione, ma in generale anche con l'esperienza offerta "out-of-the-box", riuscirete a godere appieno anche della visione di film e serie TV, magari sfruttando direttamente la vostra console PlayStation per accedere a Netflix, Disney+ e simili. Le colonne sonore, gli effetti audio, i dialoghi, le scene d'azione, tutto viene gestito in maniera veramente eccellente da un dispositivo così piccolo e compatto, senza il minimo tentennamento sul fronte latenza. Per l'ascolto della musica invece, potreste non apprezzare la mancanza dei toni bassi molto pronunciati di cui parlavamo poco sopra. Anche in questo caso però potrete ricorre all'equalizzazione per rimediare un po'. Le INZONE Buds possono però contare su un dettaglio sonoro delle frequenze medie ed alte veramente impressionante, che vi farà apprezzare canzoni più complesse, ricche di strumenti musicali che si mischiano tra loro. Questo è INZONE Hub, il software su PC che vi permette di cambiare le impostazioni ed equalizzazione delle INZONE Hub Autonomia Gli auricolari INZONE Buds non sfigurano nemmeno sul fronte autonomia con una durata media di circa 12 ore. Se utilizzate all'esterno con il collegamento Bluetooth, possono raggiungere anche 24 ore di riproduzione continua, senza posizionarle nella custodia di ricarica. Essendo un dispositivo così piccolo, con anche funzioni avanzate come la riduzione attiva del rumore ed il microfono, si tratta di un'autonomia più che solida. Nella nostra esperienza d'uso, abbiamo utilizzato gli auricolari per diversi giorni, tenendo spesso collegato il guscio di ricarica alla console, in modo da non ridurne mai l'autonomia. Con questo piccolo accorgimento otterrete una batteria pressoché infinita, anche qualora doveste portare spesso gli auricolari all'esterno. Microfono Infine vogliamo parlarvi del microfono. Non avevamo grandi aspettative su questo elemento, essendo stato posizionato lontano dalla bocca per la forma stessa degli auricolari. La qualità della nostra voce campionata dalle INZONE Buds non è stellare, simile a quella che si può sentire da una chiamata telefonica tradizionale, quindi un po' ovattata e limitata nelle frequenze. La voce risulta comunque ben comprensibile e per le comunicazioni con altri giocatori online è più che sufficiente. Il tutto viene aiutato enormemente da un'ottima cancellazione del rumore, che riduce ripulisce la nostra voce da tutti i disturbi circostanti.