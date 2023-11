PS5 supera Xbox Series X|S in Francia di oltre 9:1, secondo nuovi dati di vendita

Nuovi dati non confermati ufficialmente sembrano dipingere un quadro alquanto disastroso per Xbox in Francia, visto che PS5 pare superi la console Microsoft, in termini di vendite, con un rapporto di oltre 9:1.

In base a informazioni precedenti era già emerso che PS5 vendeva nove volte tanto Xbox Series X|S in tale paese, ma secondo quanto riferito dal giornalista Julien Chieze pare che il gap si sia ulteriormente allargato negli ultimi mesi, passando da un rapporto 90-10 al 93% per PS5 e 7% per Xbox Series X|S, in termini di base installata.

Anche il mercato francese, come buona parte dell'Europa, ha sempre visto la console Sony dominante rispetto a Xbox, ma le console precedenti dimostravano un gap minore, con il 77% coperto da PS4 e il 23% da Xbox One, sempre senza tenere in conto di Nintendo che, da parte sua, fa numeri decisamente alti.