Samsung Galaxy Buds FE è in sconto su Amazon per il Black Friday 2023

Oggi è ufficialmente il Black Friday 2023. Amazon Italia è nel pieno della sua fase di promozioni e sconti e, con l'arrivo del Venerdì Nero, le offerte piovono da tutte le parti. Abbiamo già visto, nell'ultima settimana, tantissimi prodotti a un prezzo più che interessante e anche oggi le cose non cambiano. Ad esempio, possiamo trovare un paio di auricolari Samsung Galaxy Buds FE. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 45%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 109€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE assicurano bassi potenziati con il nuovo altoparlante a 1 via. Dispongono poi di cancellazione attiva del rumore e una autonomia di 30 ore con la custodia di ricarica. Dispongono poi di comandi touch facili da utilizzare.