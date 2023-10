PS5 vende nove volte tanto Xbox Series X/S in Francia

Ludostorie, compagnia che si occupa di analizzare l'industria dei videogiochi, in particolare quella francese, ha pubblicato un lungo rapporto in cui ha svelato che attualmente il rapporto tra le vendite di console PS5 e Xbox Series X/S in Francia è vicinissimo a 90% / 10%.

MIcrosoft non vende più console?

Leggiamo quanto scritto: "L'anno 2023 è stato particolarmente catastrofico per Microsoft in termini di console vendute. In precedenza abbiamo menzionato un rapporto di console vendute in Europa di 80% / 20% tra PlayStation e Xbox. Ma le cose stanno andando molto peggio: in Francia nel 2023 siamo vicini a un rapporto di 90% / 10%. Le Xbox Series hanno fatto registrare un grosso calo di vendite a settembre 2023 rispetto a settembre 2022, nonostante l'aumento delle scorte e il lancio di Starfield. PS5 invece è esplosa nelle vendite, il che dice molto sulla situazione attuale."

L'analisi sottolinea poi che anche negli Stati Uniti, dove la situazione è comunque migliore e Starfield ha prodotto effetti più percettibili, le quote di mercato delle console Xbox va calando rispetto alla generazione precedente.

L'idea è che Microsoft non stia spingendo in nessun modo sulla vendita di console, concentrandosi invece sull'affermazione del Game Pass, il cui ritmo sembra comunque più lento rispetto a quanto preventivato dalla casa di Redmond: "Bene, torniamo alle vecchie previsioni interne scoperte nei documenti di Microsoft. L'azienda prevedeva di superare i 40 milioni nel giugno 2023, di raggiungere i 50 milioni nel 2024, per continuare così fino ai 110 milioni nel 2030." Difficile dire che se ce la stia facendo o meno, ma si tratta di obiettivi davvero ambiziosi, che per essere raggiunti devono vedere un aumento dell'offerta first party.