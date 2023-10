God of War e Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri su GOG, c'è la conferma ufficiale

Viene dunque confermato quanto era emerso in precedenza anche per quanto riguarda uno dei due titoli preannunciati, visto che gli indizi puntavano già su God of War, ma a questo si aggiunge anche Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, ampliando dunque il catalogo PlayStation sullo store con un altro titolo di notevole peso.

Come era stato anticipato nelle ore scorse, nuovi giochi Sony PlayStation sono in arrivo su GOG e in questi minuti è arrivata la conferma ufficiali sull'identità di questi titoli: si tratta di God of War e Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri .

Già presenti su Steam, ma presto anche su GOG

Una scena di God of War

In entrambi i casi si tratta di giochi già presenti da tempo in formato PC attraverso Steam, ma la manovra indica che GOG ha intenzione di ampliare gli accordi con Sony per poter ricevere una maggiore quantità di titoli da parte del publisher, a partire da God of War e Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri che vanno ad aggiungersi agli altri precedentemente disponibili sul portale.

Non ci sono ancora date d'uscita per i giochi in questione su GOG, al di là di un vago "presto". A questo punto attendiamo di vedere se, in futuro, i titoli PlayStation possano arrivare anche dopo un periodo di tempo più breve su GOG, magari in contemporanea con il lancio su Steam, anche se su questo non ci sono ancora dettagli precisi. Nel frattempo, su GOG sono iniziati i saldi di Halloween.