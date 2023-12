R-Type Tactics I • II Cosmos: periodo d'uscita annunciato

Lo studio di sviluppo Granzella ha annunciato il periodo di uscita di R-Type Tactics I • II Cosmos: autunno 2024. Ci potremo giocare su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store).

Insomma, dopo l'annuncio del rinvio, è arrivata finalmente una buon anotizia per chi era in attesa di questo remake in Unreal Engine 5 di questi strani mix tra strategici e sparatutto classici, basati sulla celebra serie creata da Irem.