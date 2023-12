Non solo Like a Dragon: Infinite Wealth, RGG Studio suggerisce un grosso annuncio nel 2024

Un nuovo Judgment?

Nel 2023 RGG Studio ha pubblicato Like a Dragon: Ishin!, il remake Ryū ga Gotoku Ishin! uscito nel 2014 su PlayStation, e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, lo spin-off che vede il ritorno di Kazuma Kiryu come protagonista. Il 26 gennaio 2024 sarà il turno di Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo capitolo principale della serie che porterà i giocatori per la prima volta fuori dai confini giapponesi per approdare tra le soleggiate strade di Honolulu.

Insomma, RGG Studio è più prolifico che mai ed è probabile che un team parallelo a quello di Infinite Wealth stia lavorando a un altro gioco. Magari si tratta di un nuovo Judgment, la serie spin-off con protagonista il detective privato Takayuki Yagami. L'ultimo capitolo, Lost Judgment, è uscito nel 2021, dunque l'annuncio di un eventuale sequel il prossimo anno con pubblicazione nel 2025 è un'ipotesi da non scartare.