Come tenere a bada le temperature delle CPU Intel di 14a generazione con le soluzioni ASUS

Per rispondere a questi quesiti abbiamo chiesto il supporto di ASUS, che per l'occasione ci ha fornito dei dati molto interessanti.

Con i nuovi processori desktop Intel di 14a generazione, Raptor Lake Refresh, in circolazione ormai da qualche settimana, abbiamo pensato potesse essere utile andare a vedere quali "strumenti" possiamo utilizzare per sfruttare al meglio CPU con frequenze sbloccate come l'Intel Core i9-14900K, l'Intel Core i7-14700K o l'Intel Core i5-14600K. E con "strumenti" intendiamo esattamente quello a cui state pensando: quali schede madri possiamo usare con queste CPU? E quali dissipatori AIO sul mercato sono già compatibili, così da avere le performance migliori senza rinunciare all'estetica?

Le nuove schede dalla serie ROG e STRIX, tra l'altro, supportano già il nuovo standard di connessione WiFi 7, mentre sulle nuove ROG troviamo anche uno slot M.2 22110 PCIe 5.0, l'ultimo standard per gli SSD ( trovate qui tutte le specifiche dettagliate di queste sei nuove schede), mentre a questo il link trovate un'interessante promozione per l'acquisto di schede madri e dissipatori AIO con uno sconto di 50€.

Ci sono però già dei modelli che non richiedono update di sorta, come le nuove schede madri ASUS messe in commercio in corrispondenza dell'uscita dei nuovi processori. Parliamo di tre motherboard della serie ROG Maximus Z790 (ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Maximus Z790 Formula e ROG Maximus Z790 Apex Encore), tre della linea ROG STRIX (ROG STRIX Z790-E Gaming WiFi II, ROG STRIX Z790-F Gaming WiFi II e ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi II) e la TUF Gaming Z790-Pro WiFi.

Per la compatibilità delle schede madri più vecchie ricordate sempre di controllare il sito del produttore, ma di base dovrebbe essere sufficiente scaricare l'aggiornamento del bios per i nuovi processori. Nel caso di ASUS, per esempio, entrambe le serie 700 e 600 supportano i nuovi processori ( a questo link potete scaricare l'aggiornamento del bios per i vari modelli della serie 700 ).

L'architettura Raptor Lake Refresh di Intel è una serie, come suggerisce il nome, che si basa sulla stessa tecnologia della generazione precedente. Una soluzione questa che garantisce la piena compatibilità con le schede madri con socket 1700 e si concentra principalmente sull'incremento delle frequenze e, in un caso specifico, quello dell'i7-14700K, anche sull'aumento del numero di core. Visto che il prezzo di listino delle CPU rimane lo stesso della 13a generazione, questo significa che chi si trova ad assemblare un PC oggi può avere performance extra senza spendere di più.

Dissipatori AIO ASUS compatibili con Intel 14a gen

I dissipatori AIO ASUS sono la soluzione ideale per la fascia enthusiast

E a proposito di dissipatori AIO, visto che le schede madri appena citate sono pensate anche per facilitare un assemblaggio pulito e l'overclock, è interessante fare anche un piccolo excursus su questo elemento. Come saprete, i dissipatori a liquido All In One sono sistemi preassemblati in fabbrica, il che li rende più facili da montare rispetto ai sistemi custom. Se ne trovano ormai moltissimi sul mercato e possono essere installati davvero da chiunque, a patto di avere un case adeguato ad ospitarli.

Per quanto riguarda la compatibilità coi processori di 14a generazione Intel, vale lo stesso discorso fatto per le schede madri: se i dissipatori sono compatibili con il socket 1700, allora andranno bene anche per le nuove CPU Intel. Sempre usando come riferimento ASUS, potete quindi utilizzare senza problemi tutti i modelli oggetto della promozione citata poco fa, ovvero il ROG RYUJIN III 360 ARGB (anche in versione White), il ROG RYUJIN III 240 ARGB, il ROG RYUO III 360 ARGB e il ROG RYUO III 240 ARGB. Si tratta di dissipatori AIO molto performanti che, stando ai dati di benchmark che ASUS ci ha inviato, garantiscono prestazioni eccellenti in combinazione con le schede madri della casa taiwanese.