The Finals: inizialmente Embark Studios non voleva creare uno sparatutto, era un''idea noiosa'

The Finals si è rivelato una delle sorprese del 2023, con tantissimi giocatori che stanno affollando i server sin dal lancio. E pensare che Embark Studios non voleva neppure creare uno sparatutto, nonostante il team sia formato da sviluppatori veterani provenienti da DICE, lo studio di Battlefield.

Lo ha svelato il creative director Gustav Tilleby tramite un aneddoto condiviso con Game Informer. Durante i primi giorni di vita di Embark Studios il team di sviluppo stava vagliando varie idee per il loro primo gioco e a quanto pare nessuno aveva davvero intenzione di realizzare un altro sparatutto, preferendo piuttosto cimentarsi in generi differenti.

"Inizialmente non avevamo intenzione di creare uno sparatutto", ha detto Tilleby. "Non credo che ne abbiamo mai parlato apertamente tra di noi, era un qualcosa che tutti davano per scontato come "no non dovremo farlo, perché l'abbiamo già fatto in passato"".

"All'inizio dei lavori organizzavamo regolarmente delle discussioni, in cui tutti proponevano delle idee e cose del genere. Io ho proposto alcune idee, tra cui l'"idea noiosa 1" e l'"idea noiosa 2", che erano entrambi sparatutto. Li ho chiamati così perché pensavo che nessuno sarebbe stato interessato a realizzarli. Così ne abbiamo parlato e ci siamo detti: "forse dovremmo provarci". Ci siamo detti che se volevamo farlo, doveva essere qualcosa di unico e che nessun altro stava realizzando. Questo è stato il punto di partenza da cui è nato The Finals".