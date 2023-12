The Finals ha raggiunto 10 milioni di giocatori in due settimane, sviluppatori sorpresi

The Finals sembra sia un successo: in base a quanto riferito nelle ore scorse dal team Embark Studios, il nuovo sparatutto in prima persona competitivo ha raggiunto 10 milioni di giocatori in sole due settimane, con gli sviluppatori che sembrano rimasti piuttosto impressionati dal risultato.

Di fatto, nemmeno Embark probabilmente si aspettava una risposta così positiva da parte del pubblico per il nuovo FPS free-to-play, lanciato come shadow drop a sorpresa nel corso della serata dei The Game Awards 2023. Effettivamente, i primi segnali sembravano già decisamente positivi per il gioco, almeno sul fronte del pubblico.

"Siamo così emozionati e onorati dalla risposta della community finora - 10 milioni di giocatori così presto è qualcosa che non avremmo mai potuto sognare", ha riferito l'executive producer, Row Runesson, in un comunicato ufficiale.