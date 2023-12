LEGO Fortnite: consigli e dritte per sopravvivere nella nuova esperienza a mattoncini

Con il lancio di LEGO Fortnite, i giocatori del titolo gratuito di Epic Games possono accedere a un'esperienza completamente nuova e gratuita, basata sui celebri mattoncini colorati della compagnia danese. A differenza di Battaglia Reale, LEGO Fortnite è un gioco di sopravvivenza che combina gli elementi di Fortnite e LEGO in cui verrete catapultati in mondi aperti generati in maniera procedurale, che potrete esplorare il lungo e in largo da soli o in compagnia di amici e altri giocatori. Nella modalità Sopravvivenza, l'obiettivo è quello di raccogliere materiali, costruire ed espandere il proprio Villaggio, potenziare il proprio personaggio, combattere nemici ed esplorare luoghi pericolosi, dando vita a un'esperienza virtualmente infinita. La modalità Sandbox invece è molto più spensierata: non dovrete badare a nemici, indicatori di fame e condizioni climatiche o risorse limitate, concentrandovi esclusivamente sulla creazione di oggetti per dare libero sfogo alla propria fantasia. In questo articolo vi daremo alcuni consigli e dritte che vi aiuteranno a muovere i primi passi nella modalità Sopravvivenza di LEGO Fortnite per potenziare velocemente il proprio personaggio e il Villaggio.

Create quanti più oggetti possibili Nelle fasi iniziali di LEGO Fortnite potrete creare ben pochi oggetti, strumenti e strutture. Per sbloccare nuove ricette velocemente il consiglio è quello di aumentare il prima possibile il livello del vostro Villaggio. Per farlo dovrete interagire con la statua della Piazzetta e selezionare la schermata "Migliora il Villaggio". In totale il Villaggio ha 10 livelli e ogni volta che sbloccherete quello successivo riceverete varie ricompense, come nuove strutture da creare, ricette, vantaggi e la possibilità di accogliere più NPC. Per salire di livello è necessario soddisfare alcuni requisiti, come ad esempio accumulare un certo numero di determinate risorse e aver costruito un numero sufficiente di strutture. L'altro modo per sbloccare nuove creazioni è quello di creare semplicemente nuovi oggetti. Ad esempio, otterrete la formula di creazione per gli appezzamenti agricoli solo dopo aver fabbricato un Badile presso il banco di creazione e averlo utilizzato per scavare a terra. Insomma, costruite un po' di tutto, anche quello che ritenete superfluo, in questo modo aumenterete velocemente il livello del Villaggio e avrete accesso a un numero maggiore di opzioni.

Fatevi aiutare dagli NPC Non appena il vostro Villaggio accoglierà degli NPC (i personaggi guidati dall'intelligenza artificiale per intenderci), potrete chiedergli di venire con voi nelle vostre avventure. Oltre a farvi compagnia, questi alleati si dimostreranno utili in vari modi: vi daranno una mano a raccogliere i materiali, combattere i nemici e vi difenderanno anche dalle creature ostili che vi prendono di mira. Ricordatevi soltanto che gli NPC non possono crearsi da soli il proprio equipaggiamento, quindi dovrete fornirgli voi stessi gli strumenti del mestiere, come spade e picconi. Inoltre, tenete a mente che questi alleati non sono invincibili e potrebbero perire in battaglia, ma niente paura, riappariranno al vostro fianco dopo un po' di tempo.

Seguite le fate Vi è mai capitato di imbattervi in un esserino volante che emette un bagliore arcobaleno? Ebbene si tratta di una fata e quando ne incontrate una vi suggeriamo caldamente di avvicinarvi e seguirla. Infatti, vi guiderà presso la posizione di forziere o uno dei celebri Lama di Fortnite, chiaramente in versione LEGO, che, una volta accarezzato (mi raccomando, non distruggeteli!), elargirà una serie di risorse utili, oggetti e armi. L'unico problema è che alcune fate evidentemente hanno la propensione a farvi finire nei guai, portandovi in aree piene di lupi, ragni, scheletri e altre creature decisamente poco amichevoli. Insomma, primia di iniziare seguirle assicuratevi di essere pronti a ogni evenienza. In ogni caso, la ricompensa spesso ripaga ampiamente l'impresa.

Schivare, schivare, schivare! Man mano che avanzerete in LEGO Fortnite potrete costruire dei pratici scudi che potrete utilizzare in battaglia per difendervi dagli attacchi nemici. Ed effettivamente sono protezioni molto utili, specialmente negli scontri più impegnativi o quando siete circondati. Tuttavia, gli scudi, così come tutti gli strumenti di LEGO Fortnite, tendono a rompersi dopo un determinato numero di utilizzi e dunque è bene non farci affidamento in ogni occasione, magari conservandoli solo contro quei nemici che eseguono attacchi ad area con ampio raggio d'azione o quando siete proprio alle strette. In tutti gli altri casi, piuttosto, è bene fare affidamento sulla cara e vecchia schivata. Questa semplice mossa infatti non consuma resistenza, non usura strumenti e potrete usarla a ripetizione. Non solo, alcuni attacchi in LEGO Fortnite non possono essere parati, mentre le schivate, se eseguite con il giusto tempismo, permettono di evitare del qualsiasi attacco in quanto concedono una piccola finestra di invulnerabilità durante l'animazione.

Create gli amuleti della salute il prima possibile All'inizio della vostra avventura in LEGO Fortnite il vostro personaggio avrà a disposizione solo tre cuori, davvero troppo pochi per avventurarsi in zone pericolose piene di nemici, come le caverne. La buona notizia è che potrete aumentare la salute massima creando degli amuleti e dei totem presso il banco di creazione, da equipaggiare al vostro personaggio in uno dei tre slot dedicati dell'inventario. Subito dopo aver realizzato l'Arcolaio, sbloccherete la ricetta per realizzare l'"Amuleto della Salute". La variante "comune" richiede giusto 3x di Filo di Seta (realizzabile presso l'arcolaio usando le ragnatele lasciate dai ragni), 3x Ossa (lasciate dagli scheletri) e 5x Artiglio del Lupo (lasciati dai lupi), tutti materiali piuttosto semplici da reperire senza allontanarvi troppo dal Villaggio. Una volta creato ed equipaggiato, otterrete subito un bonus di un cuore e un punto armatura, davvero il minimo indispensabile per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza nelle fasi iniziali.

Peperoncini piccanti e Bacche di neve Mangiare è una necessità in LEGO Fortnite, non solo per placare la fame, ma anche per ottenere dei potenziamenti alle statistiche. In tal senso avete varie opzioni, come interagire con degli animali per ottenere alimenti come latte e uova, o anche carne se li uccidete, oppure seminare dei semi per coltivare delle piante. A tal proposito, vi suggeriamo di creare il prima possibile delle coltivazioni di Peperoncini Piccanti e Bacche Nevose. Questi due alimenti infatti saranno utilissimi per sopravvivere al freddo nei biomi innevati o al caldo estremo in quelli torridi o con la lava, delle condizioni estreme che possono risultare fatali al vostro personaggio se sottovalutate. Solitamente potrete trovare le Bacche Nevose nel bioma delle terre gelide o in generale in zone fredde e montuose, mentre i peperoncini piccanti nel bioma della valle secca.

Gestite l'inventario con buon senso In LEGO Fortnite gli slot per il tuo inventario sono limitati ed esplorando in lungo e in largo e facile occuparli tutti in un attimo. È dunque bene gestirli con accortezza e talvolta sacrificare le risorse e gli oggetti meno utili. Ad esempio, se avete due risorse identiche nell'inventario, potrete raggrupparle fino a un massimo di 50 unità in unico slot, risparmiando così spazio prezioso. Quando poi non sapete più dove mettere i vostri oggetti e risorse più utili che avete tanto faticato ad ottenere, è una buona idea quella di costruire dei pratici forzieri, dove potrete riporre e conservare quello che non vi serve nell'immediato. L'ideale, poi, sarebbe quello di costruirne più di uno e dividerli per categorie, ad esempio uno dedicato esclusivamente al legname, uno ai minerali, uno alle armi e così via, in modo da rendere la gestione dell'inventario ancora più pratica. Subito dopo aver completato il tutorial potrete creare solo dei forzieri piccoli, realizzabili con sei assi di legno ciascuno, che possono contenere massimo 10 oggetti, ma aumentando di livello il Villaggio sbloccherete dei depositi ancora più grandi e che quindi possono conservare ancora più risorse.