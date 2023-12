Rise of the Ronin avrà tre livelli di difficoltà, conferma Team Ninja

Il producer Yosuke Hayashi e il development producer Fumihiko Yasuda hanno spiegato che la volontà è infatti cercare di mantenerlo quanto più possibile accessibile anche a giocatori che non hanno necessariamente una grande passione per il genere souls-like.

Trattandosi di un titolo classificato come souls-like o quasi, l'implementazione di diversi livelli di difficoltà non era scontata, visto che spesso questo genere di giochi stabilisce un livello di sfida piuttosto alto e poco regolabile, ma sembra che Team Ninja abbia adottato una soluzione intermedia , in questo caso.

Rise of the Ronin , il nuovo action RPG ad ambientazione nipponica feudale in sviluppo presso Team Ninja , avrà tre livelli di difficoltà , ha confermato il team di sviluppo durante un'intervista pubblicata da JeuxVideo.

Difficoltà regolabile per tutti i gusti

Rise of the Ronin, un'immagine del gioco

"È ovvio che i titoli di Team Ninja non sono progettati per essere facili per tutti", hanno spiegato i producer, "ma volevamo rendere questo gioco più accessibile per un'ampia fetta di pubblico", in qualche modo discostandosi dunque anche dalla tradizione del team stesso.

"Abbiamo sviluppato tre diversi livelli di difficoltà tra cui scegliere in base alle preferenze di ognuno. Il primo è indirizzato agli utenti che vogliono seguire soprattutto la storia, poi c'è quello per i giocatori intermedi che sono più abituati a questo tipo di esperienze e poi c'è una modalità molto più selettiva, che segue più fedelmente le caratteristiche dei nostri giochi precedenti ed è più indirizzata a giocatori hardcore e fan dei souls-like".

Dunque, nonostante si tratti comunque di un action in stile Team Ninja e tendente al souls-like, Rise of the Ronin sarà in qualche modo più accessibile anche per giocatori non necessariamente appassionati al genere. Nel frattempo, la data di uscita del gioco è stata annunciata con un trailer ai The Game Awards 2023.