Horizon Forbidden West, arriva il libro di cucina ufficiale 'Tastes of the Seven Tribes'

Non solo artbook, romanzi brevi, fumetti e guide strategiche, l'universo cartaceo di Horizon Forbidden West presto si espanderà accogliendo anche un libro di cucina ufficiale, intitolato "The Official Horizon Cookbook: Tastes of the Seven Tribes".

Parliamo di un tomo di ben 192 pagine con copertina rigida pubblicato da Insight Editions e realizzato da Rick Barba e l'autrice di ricette Victoria Rosenthal, che in passato ha realizzato altri libri che mescolano videogiochi e cucina, come il "The Official Cookbook of the Nine Realms" di God of War e "Destiny: The Official Cookbook".