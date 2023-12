Fallout e The Boys 4 compaiono nel teaser trailer del 2024 di Amazon Prime Video

Per quanto riguarda la serie TV di Fallout, ne abbiamo visto un vero e proprio trailer di presentazione in occasione dei The Game Awards , da cui sono prese la maggior parte delle scene visibili anche in questo nuovo video, ma qualcuna risulta inedita.

Il teaser trailer è composto da un montaggio di varie scene delle serie, tra le quali possiamo vedere anche dei frammenti inediti, che non erano stati mostrati in precedenza.

Amazon Prime Video ha pubblicato un teaser trailer che riguarda le nuove uscite in arrivo nel 2024 e ampio spazio è dedicato alla serie TV di Fallout e a The Boys: Stagione 4 , destinati a guidare le produzioni interne per il prossimo anno.

Quello che sappiamo di Fallout e The Boys 4

Per quanto riguarda The Boys 4, anche in questo caso vediamo qualche scorcio sulla nuova stagione ma talmente veloci da non rendere facilmente comprensibile l'azione, in ogni caso c'è la conferma che la serie è in arrivo presto.

Per il resto, vediamo vari altri scorci sulla nuova stagione di Reacher già disponibile e su vari film prodotti da Amazon Prime Video o distribuiti in anteprima sul servizio video in abbonamento di Amazon.

Per quanto riguarda la serie TV di Fallout, abbiamo visto prime immagini ufficiali e dettagli sulla trama già alla fine del mese scorso, mentre un'occhiata più precisa l'abbiamo potuta dare con il trailer ufficiale.

Su The Boys 4 abbiamo visto qualche settimana fa un teaser trailer ufficiale della Stagione 4 pubblicato da Amazon Prime Video.