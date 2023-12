Voti di Edge: Avatar: Frontiers of Pandora non raggiunge la sufficienza, bene Slay the Princess

Come ogni mese sono arrivati i voti delle recensioni dell'ultimo numero della rivista inglese Edge relativi agli ultimi giochi arrivati sul mercato. In particolare Avatar: Frontiers of Pandora non sembrerebbe aver colpito positivamente la testata, mentre gli indie American Arcadia e Slay The Princess hanno ottenuto un 8, i voti più alti assegnati in questo numero.

Slay the Princess e American Arcadia convincono Edge

Slay the Princess

Il titolo con la valutazione più bassa dell'ultimo numero di Edge è Gangs of Sherwood, in linea con le altre testate internazionali, tanto che figura nella lista dei 10 giochi peggiori dell'anno di Metacritic.

La doppietta Ubisoft rappresentata da Avatar: Frontiers of Pandora e Assassin's Creed: Nexus VR non ha convinto del tutto la redazione inglese, che ha assegnato al primo un 5, mentre il secondo ha ottenuto a malapena la sufficienza.

Come detto in apertura, i giochi con valutazioni migliori sono Slay the Princess e American Arcadia. Del primo abbiamo tessuto le lodi anche noi nella nostra recensione: si tratta di una visual novel horror caratterizzata da una scrittura stimolante e una trama coinvolgente, ricca di sorprese e colpi di scena.

American Arcadia, invece, è l'ultima fatica di Out of the Blue, gli autori di Call of the Sea. Come spiegato nel nostro provato si tratta di un'avventura narrativa ambientata in un mondo distopico e caratterizzato da una duplice natura, passando dal platform 2,5D con enigmi ambientali a un'esperienza 3D con fasi stealth a seconda del protagonista interpretato.