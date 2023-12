The Witcher 3: al cosplay di Triss Merigold di Koriel non manca davvero nulla

Gli anni passano ma The Witcher 3: Wild Hunt è tutt'ora uno dei GDR più apprezzati di sempre dai videogiocatori, che ora attendono con ansia il remake del primo capitolo della serie CD Projekt e la nuova trilogia realizzata in Unreal Engine 5. Per ingannare l'attesa vi proponiamo il cosplay di Triss Merigold realizzato da Koriel, senza dubbio uno dei migliori che abbiamo visto circolare su Instagram.

Triss Merigold è una potente maga e uno dei personaggi principali della trilogia videoludica di The Witcher, nonché una degli interessi amorosi di Geralt, a seconda delle scelte fatte dal giocatore nei giochi. Come possiamo vedere dagli scatti qui sotto, è davvero difficile muovere qualche critica al cosplay firmato da Koriel, che risulta molto fedele alla controparte videoludica e curato in ogni dettaglio.