Rent a Girlfriend, il cosplay di Chizuru da nymphahri ci ricorda che è Natale

Disponibile anche in Italia sulla piattaforma streaming Crunchyroll , la serie animata tratta dal manga di Reiji Miyajima parla appunto di una "ragazza a noleggio", Chizuru, che fa la conoscenza di un ragazzo introverso, Kazuya, ma il loro rapporto diventa ben presto qualcosa di più di una messinscena per amici e parenti.

Ahri ma non solo

Sebbene la modella italiana non abbia mai fatto mistero di ispirarsi in particolare al personaggio di Ahri da League of Legends, perfezionandone il cosplay a livelli incredibili, non si tira certo indietro quando c'è da rappresentare altre figure appartenenti al mondo dei videogiochi o degli anime.

Qui possiamo vederla alle prese con le interpretazioni di Reze da Chainsaw Man, Hu Tao da Genshin Impact, Misty dalla serie animata Pokémon e Tifa da Final Fantasy 7 Remake.