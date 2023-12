Tencent chiude Team Kaiju, cancellato un gioco tripla A non annunciato

Questo significa anche che contava su budget notevoli e la produzione in corso, ora cancellata , doveva ricoprire una certa importanza all'interno dell'offerta di Tencent del prossimo periodo, ma non sappiamo di cosa si tratti.

Team Kaiju, ancora non molto conosciuto in occidente, era una divisione di Tencent e di TiMi Studio Group, specializzata in sviluppo di videogiochi e organizzata in modo tale da poter lavorare a progetti tripla A , dunque con un organico di un certo livello, in termini di dimensioni e specializzazione.

Tra i tanti licenziamenti avvenuti quest'anno nell'industria dobbiamo registrare anche la chiusura del Team Kaiju da parte di Tencent , accompagnata da una numerosa riduzione di personale e dalla cancellazione di un gioco tripla A ancora non annunciato.

Un'altra chiusura in un anno alquanto terribile

Team Kaiju, il logo

In base a quanto riferito, molti degli sviluppatori che erano impiegati all'interno di Kaiju sono stati spostati su altri progetti all'interno di Tencent e TiMi, ma "alcuni", in quantità non meglio specificata, sono stati direttamente licenziati.

Nel comunicato in cui TiMi ha confermato la chiusura del Team Kaiju, l'etichetta ha comunque confermato il suo impegno nello sviluppo di giochi di grosso calibro nel prossimo periodo, solo che il progetto in lavorazione presso lo studio chiuso pare sia stato definitivamente cancellato.

Il team in questione venne annunciato nel 2021, capitanato da Scott Warner, che è stato lead designer anche di Halo 4. Il progetto in sviluppo doveva essere qualcosa di grosso calibro, ma non è poi mai stato annunciato.