Classifica Steam: Lethal Company è il gioco più venduto, Rogue Trader fuori dalla top 10

Come si può vedere, in termini di vendite Steam Deck sembra inamovibile ma quando si parla di software la situazione appare piuttosto dinamica, con Call of Duty e Baldur's Gate 3 protagonisti di un prodigioso recupero e House Flipper 2 (qui la recensione) che debutta al terzo posto fra i giochi.

The Day Before ovviamente è scomparso

Decimo la scorsa settimana, The Day Before è ovviamente scomparso dalla classifica: dopo la chiusura di FNTASTIC, Valve ha bloccato la vendita di The Day Before e rimborsato gli utenti che ne hanno fatto richiesta, come generalmente accade in questi casi.

Se avete voglia di approfindire la questione, abbiamo ripercorso la parabola di questo progetto disastroso e finanche pubblicato la recensione di The Day Before.