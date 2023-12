EA modifica logo e organizzazione di Frostbite, in un rebranding generale dell'engine

Electronic Arts ha modificato il logo e la grafica tipica del Frostbite Engine, in una mossa che simboleggia però l'intenzione di agire più profondamente sull'organizzazione e il posizionamento dell'engine nell'industria.

Sviluppato da DICE e utilizzato soprattutto nella serie Battlefield, il Frostbite Engine si è affermato, col tempo, come un motore grafico piuttosto versatile, utilizzato anche per diverse altre produzioni all'interno dei vari team di EA, come Mass Effect: Andromeda e Anthem, oltre che essere applicato a numerosi titoli sportivi.

Come possiamo vedere, il nuovo logo (qui sotto) ha sempre una mano come simbolo, ma in questo caso è decisamente più "umana", rispetto alla versione stilizzata di prima (qui sopra alla news), oltre ad alcune variazioni nella scritta.