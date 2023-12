The Day Before: ripercorriamo la parabola di questo disastroso progetto

C'era una volta un gioco che era diventato il più atteso di tutti su Steam , dove centinaia di migliaia di utenti lo avevano aggiunto alle loro liste dei desideri dopo aver visto dei trailer palesemente falsi. Nonostante nei mesi successivi fossero usciti dei dettagli non proprio entusiasmanti sul progetto, l'interesse del pubblico era rimasto insolitamente alto. Quando infine uscì, in centinaia di migliaia si fiondarono a comprarlo, scoprendo che era un vero e proprio disastro. Presi dall'ira per quella che percepirono come una truffa, si diressero nelle recensioni di Steam e nei forum ufficiali per riversarci tutto il loro odio e la loro frustrazione. Nel giro di quattro giorni il gioco tanto atteso passò dall'essere un successo clamoroso al diventare uno dei più grossi disastri dell'industria dei videogiochi, con lo studio di sviluppo che ha dichiarato fallimento e gli acquirenti che sono stati rimborsati.

I tre trailer

Il materiale iniziale era davvero promettente

Circa due anni fa, a inizio 2021, fu pubblicato il primo trailer di The Day Before. Era la prima volta che il gioco appariva in pubblico e molti furono intrigati da quello splendido filmato che prometteva di poter giocare a un survival MMO open world alla DayZ, ma con grafica moderna. Iniziarono subito i confronti con The Division, che ricordava non poco per impostazione, e qualcuno arrivò a definirlo un The Last of Us PvPvE.

Già all'epoca non furono pochi a sollevare dei dubbi, intanto perché il video appariva in qualche modo artefatto. Quindi perché ci si chiedeva come un piccolo studio di sviluppo come FNTASTIC, che all'epoca non vantava certo delle enormi hit nel suo portfolio (Propnight dovrebbe aver venduto bene, ma non al punto da consentire un salto produttivo così grande) potesse gestire un progetto simile. Nonostante ciò, il trailer spinse centinaia di migliaia di giocatori a inserire The Day Before nella loro lista dei desideri su Steam, facendolo diventare in breve tempo il gioco più desiderato della piattaforma, posizione che tra alti e bassi ha mantenuto per circa due anni.

Le critiche al trailer continuarono, soprattutto per il suo essere troppo rifinito, tanto da puzzare di falso lontano un miglio. Così arrivò un secondo trailer, questa volta di gameplay, pubblicato ad aprile 2021, che mostrava una lunga sequenza di gioco fuori dalla città, con veicoli da guidare, più giocatori attivi, zombi, inventario e quant'altro. Qualcuno reiterò l'accusa che fosse scriptato, come il precedente, ma il fatto che non sia raro che vengano proposti dei video di gameplay guidati nel corso dello sviluppo, fece pendere l'asticella dei giudizi dell'opinione pubblica a favore del gioco. Chi aveva ancora dubbi fu messo a tacere dal successivo annuncio della data d'uscita: giugno 2022. L'informazione tanto attesa fu comunicata attraverso un nuovo trailer di gameplay, che appariva graficamente eccellente e che mostrava altri luoghi inediti, con tanto di supporto a DLSS e RTX di NVIDIA.

All'epoca c'era ancora chi non credeva molto in The Day Before, ma in tanti si dissero che al terzo trailer di quella qualità, con la data d'uscita molto vicina, non poteva essere falso. Inoltre il gioco aveva l'avallo ufficiale di NVIDIA, quindi doveva essere concreto, altrimenti il principale produttore di GPU per PC non lo avrebbe supportato così apertamente.