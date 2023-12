The Day Before: sviluppatori mandano un messaggio a chi li ha supportati e a chi li ha criticati

Dopo numerosi rinvii, The Day Before sta finalmente per essere pubblicato in accesso anticipato il 7 dicembre 2023 . Quindi è arrivato il momento di scoprire la natura del gioco e lo stato effettivo dei lavori. Intanto possiamo leggere quanto scritto dagli sviluppatori.

Fntastic, lo studio di sviluppo di The Day Before , ha pubblicato sui suoi canali social un sentito messaggio indirizzato a tutti quelli che hanno supportato il gioco e lo studio nel corso degli ultimi anni, ma anche a quelli che hanno espresso dubbi e critiche, cercando di chiarire una volta per tutte alcune questioni.

Il messaggio

The Day Before sta arrivando

"- Ai nostri futuri giocatori che si immergeranno nel gioco il 7 dicembre:

Lo abbiamo creato per te affinché tu possa godertelo e farlo diventare una festa. Insieme, continueremo a migliorare il gioco e ad aggiungere contenuti.

- A chi non ha creduto in noi:

Lo abbiamo fatto anche per te. Accettiamo qualsiasi tipo di critica e non serbiamo rancore nei tuoi confronti. Prima di andare avanti insieme, permettici di notare alcune cose:

Per favore, perdonaci se non abbiamo fatto il marketing e i teaser migliori. Stiamo imparando giorno per giorno a fare sempre meglio.

Per favore, non accusarci di truffa; non è vero. Non abbiamo preso un centesimo da nessuno.

Per favore, non accusarci di rubare risorse; nemmeno questo è vero. Il nostro team ha lavorato giorno e notte per cinque anni per rendere realtà il nostro gioco dei sogni.

Per favore, non sottovalutare il nostro lavoro; non è stato facile. Siamo come te; abbiamo lavorato duramente. E siamo incredibilmente felici che il nostro gioco finalmente vedrà la luce del giorno così che tutti possano giocarci.

- Ai nostri sostenitori, qualunque cosa accada:

Grazie per proteggerci dall'ingiustizia e dalle falsità. Le vostre parole gentili ci hanno dato l'energia per creare questo gioco. Siate benedetti.

- A un futuro streamer che mostrerà il gioco il 7 dicembre:

Ti auguriamo molti spettatori e nuovi iscritti. Speriamo che tutto il mistero di "The Day Before" ti aiuti a creare un sacco di contenuti interessanti.

- Ai nostri volontari che ci hanno supportato non solo con le parole, ma con i fatti:

Il vostro sostegno ci ha aiutato ad arrivare a questo giorno. Ci avete sostenuto nelle notti più buie, e non vediamo l'ora di condividere con voi i giorni migliori che abbiamo davanti.

- E a un partner che ha creduto in noi nonostante tutte le difficoltà:

Grazie per averci sostenuti fin dall'inizio dello sviluppo. I tuoi consigli e il tuo sostegno ci hanno aiutato a realizzare il gioco.

Con l'avvicinarsi di Natale e del Nuovo Anno, auguriamo gioia e felicità alle vostre famiglie! Amiamo tutti."