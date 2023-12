Prince of Persia: The Lost Crown, trailer della storia ai The Game Awards 2023

Prince of Persia: The Lost Crown verrà mostrato durante i The Game Awards 2023 con il trailer della storia, che farà luce sui personaggi e la trama di questa nuova avventura appartenente alla celebre serie Ubisoft.

In uscita il 18 gennaio, Prince of Persia: The Lost Crown punterà su di un gameplay action altamente spettacolare, in due dimensioni e mezzo, reinventando ancora una volta il mondo creato originariamente da Jordan Mechner nel 1989.