The Day Before: data di uscita, trailer, gameplay e tutto quello che sappiamo sull'MMO

The Day Before sarà presto disponibile ed è ora di radunare le informazioni disponibili sul gioco, a partire da data di uscita, trailer e gameplay di questo MMO.

È stato un lungo viaggio, ma sembra che finalmente sia quasi arrivato il momento: a inizio dicembre 2023 The Day Before sarà finalmente disponibile su PC (i giocatori console dovranno attendere ancora un po'). Per il momento non possiamo dare giudizi sul gioco, ma le speranze degli appassionati per questo MMO survival sono molto alte, sebbene per lungo tempo vi siano stati dubbi. The Day Before è stato colpito da vari rimandi e alcune problematiche legali che hanno fatto temere il peggio, spingendo alcuni anche ad affermare che il gioco fosse in realtà una truffa. Fortunatamente tutto pare essere stato risolto e quale momento migliore, quindi, per radunare tutte le informazioni più importanti di The Day Before, come la data di uscita, il più recente trailer e i dettagli sul gameplay, in un solo articolo?

La data di uscita di The Day Before The Day Before sin da subito ha ricordato The Division The Day Before sarà in vendita dal 7 dicembre 2023 su PC. L'annuncio ufficiale è avvenuto tramite X (ex-Twitter) dove gli sviluppatori - FNTASTIC - hanno confermato che il videogioco sarà inizialmente disponibile in Accesso Anticipato. In altre parole il gioco sarà aggiornato regolarmente nel corso dei mesi successivi fino ad arrivare alla versione definitiva. Ricordiamo che The Day Before avrebbe dovuto uscire nel giugno 2022. Successivamente, però, il team decise di rimandarlo per poter passare all'Unreal Engine 5 e migliorare così il gameplay. In The Day Before troveremo vari tipi di infetti A inizio 2023, però, The Day Before è stato nuovamente rimandato, a causa di un problema di diritti che ha costretto Valve a rimuovere il gioco da Steam. Sebbene inizialmente non fosse chiaro cosa fosse successo, pian piano sono emersi nuovi dettagli secondo i quali la disputa sul nome era stata portata in campo dal produttore di un'app calendario omonima. Inoltre, per il momento non abbiamo informazioni riguardo una precisa data di uscita per console, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sarà annunciata insieme alla versione 1.0 per PC.

Il trailer e il gameplay di The Day Before Woodberry sembra una comunità serena e piacevole The Day Before è un MMO survival che ci porta nella costa est degli Stati Uniti d'America, nel presente, dopo una pandemia mortale che ha trasformato moltissimi umani in creature simili agli zombie. L'ambientazione è New Fortune City, dove la piccola comunità di Woodberry sta cercando di ricreare una società civile: sono proprio questi sopravvissuti a salvarci e dare inizio al nostro viaggio. Ovviamente, dovremo creare il nostro personaggio definendo varie caratteristiche come l'aspetto fisico e la personalità (non è chiaro cosa sia quest'ultima, in termini ludici), prima di lanciarci nel mondo aperto in cerca di missioni e risorse. Il nostro compito è infatti aiutare Woodberry e cercare quanto più bottino possibile, ma ovviamente non sarà facile. Dovremo tenere sotto controllo le classiche statistiche dei giochi di sopravvivenza, ovvero il livello di salute, fame e sete, sfruttando ad esempio cibi e bendaggi trovati nel mondo di gioco per rimanere in vita e proseguire con le esplorazioni. La parte più difficile, però, sarà sopravvivere ai nemici. A New Fortune City dovremo affrontare gli infetti, presenti in diverse tipologie per il momento non meglio identificate dagli autori, e altri giocatori. Dalla nostra avremo varie armi da fuoco, che sono state realizzate per essere il più realistiche possibile: la speranza è che potremo goderci ogni dettaglio di queste bocche da fuoco in entrambe le visuali, ovvero prima e terza persona. Inoltre, le armi potranno essere modificate con una serie di accessori che recupereremo sul campo. L'obiettivo di The Day Before è proporre armi da fuoco realistiche e personalizzabili I nuovi equipaggiamenti, tra armi, protezioni, munizioni e risorse di vario tipo, possono essere acquistate anche a Woodberry usando delle monete speciali che otterremo come ricompensa man mano che porteremo risorse alla comunità. Inoltre, il rifugio offre una sauna e una palestra: purtroppo FNTASTIC non ha spiegato a cosa servano, ma possiamo supporre che permetteranno di potenziarci od ottenere qualche bonus temporaneo. Inoltre, le monete di Woodberry potranno essere spese per acquistare vari tipi di veicoli, necessari per trasportare più risorse e soprattutto per raggiungere luoghi più distanti da esplorare. Il "campo di gioco" non sarà infatti solo la città, ma vi saranno una pletora di ambientazioni rurali. I mezzi dovranno però essere usati con attenzione, in quanto in città rischiano di attirare attenzioni non desiderate a causa del rumore. In campagna, invece, il rombo dei motori non sarà un problema, ma il terreno potrebbe bloccare l'avanzamento nel caso nel quale il mezzo non sia adatto alla zona. Nel trailer abbiamo visto ad esempio delle auto da corsa, probabilmente perfette per l'asfalto ma non ottimali per il fango delle strade montane. Nel ranch potremo inserire vari mobili e oggetti, pagando in monete Infine, avremo anche accesso a un ranch privato, che sarà un luogo tranquillo nel mezzo del caos. Potremo personalizzare la nostra abitazione, inserendo mobili e oggetti così da renderla veramente casa nostra. Non è chiaro, al momento, se questa area sarà in qualche modo utile in termini di gameplay o se sarà semplicemente uno spazio dove dare sfogo al proprio gusto, in stile Animal Crossing. Per quanto riguarda invece il multigiocatore, The Day Before proporrà delle zone sicure nelle quali sarà possibile incontrare altri utenti, creare dei clan (detti Colonie) e creare squadre per esplorare. Essere di più significa avere più probabilità di sopravvivenza, ma il bottino dovrà essere diviso tra tutti perché non viene duplicato. Chi vorrà tentare di ottenere tutte le risorse a disposizione, dovrà andare da solo. Per aiutare nella collaborazione, The Day Before supporterà la chat vocale.