Xbox sarà ai The Game Awards 2023 con novità da annunciare, per un giornalista

Secondo quanto riferito dal noto giornalista Jez Corden di Windows Central, Xbox dovrebbe essere presente in forma ufficiale ai The Game Awards 2023, cosa che fa pensare a possibili annunci e trailer di giochi in arrivo su Xbox Series X|S, forse per quanto riguarda al lineup del 2024.

Il discorso rimane estremamente vago: durante la recente puntata del podcast The Xbox Two, il conduttore Rand al Thor ha chiesto a Corden se pensi che Xbox sia presente con qualcosa da presentare ai The Game Awards 2023, e il giornalista di Windows Central ha risposto affermativamente. Non vengono aggiunte altre informazioni, ma già questo basta a scatenare qualche possibile supposizione.