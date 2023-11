Il bundle di PS5 + Final Fantasy 16 cala di nuovo di prezzo per il Black Friday su Amazon

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia prosegue e siamo arrivati alla seconda giornata di promozioni. Il periodo di sconto è ancora molto lungo e siamo certi che non abbiate ancora avuto tempo per vedere tutto quello che Amazon sta offrendo. Sulle nostre pagine vogliamo quindi segnalare le offerte più interessanti, a iniziare dal bundle di PS5 + Final Fantasy 16. Lo sconto segnalato è del 24% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 619.99€ e il prezzo attuale è uno dei migliori mai proposti sulla piattaforma. Si tratta inoltre di un ulteriore calo rispetto agli sconti di pochi giorni fa. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il bundle di PS5 + Final Fantasy 16 include una console standard (con lettore ottico) e una copia digitale di Final Fantasy 16, il gioco d'azione di Square Enix, con inclusi i contenuti aggiuntivi Arma "Cuorefiero", Accessorio potenziamento Gil "Portafortuna di Cait Sith", Accessorio potenziamento EXP "Occhiali da studioso". Inoltre, nel pacchetto sono presenti anche il controller DualSense, i cavi e il gioco gratuito preinstallato Astro's Playroom.