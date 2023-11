Unity 6: la demo tecnica Fantasy Kingdom mostra cosa sa fare il nuovo motore grafico

Agli angoli dello schermo è possibile vedere le varie caratteristiche in evidenza all'interno delle sezioni del video, come GPU Resident Drawer, GPU Occlusion Culling, Spatial-Temporal Post-Processing e altre bizzarre stregonerie tecniche con nomi altisonanti.

Il video inizia con una panoramica dall'alto sull'ambientazione e poi l'inquadratura attraversa in volo un villaggio piuttosto animato. Lo scopo è mostrato diverse funzionalità grafiche introdotte con Unity 6 e le evoluzioni apportate alla base tecnologica dell'engine.

Unity Technologies ha presentato Unity 6 , la nuova versione del suo motore grafico , attraverso una demo tecnica chiamata "Fantasy Kingdom" , che mostra un'ambientazione medievale fantastica come dimostrazione di alcune caratteristiche tecniche del nuovo software.

Nuova illuminazione e altre novità in arrivo

Anche la gestione dell'illuminazione verrà migliorata, così come la resa della vegetazione e altri elementi. In generale, sembra un buon pacchetto di nuovi strumenti da utilizzare per gli sviluppatori, anche se ci sarà poi da vedere la sua reale implementazione.

Come demo tecnica, il video non mostra un'enorme passo evolutivo rispetto alla versione precedente di Unity, ma si tratta anche di scelte estetiche nella composizione di un video promozionale, elementi su cui la concorrenza diretta forse lavora in maniera più approfondita.

Nel frattempo, abbiamo visto che Unity 6 debutterà nel 2024, con tante novità lato intelligenza artificiale generativa.