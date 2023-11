Echo Dot + Lampadina Smart in fortissimo sconto su Amazon Italia per il Black Friday

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia prosegue e siamo arrivati alla seconda giornata di promozioni. Il periodo di sconto è ancora molto lungo e siamo certi che non abbiate ancora avuto tempo per vedere tutto quello che Amazon sta offrendo. Sulle nostre pagine vogliamo quindi segnalare le offerte più interessanti, a iniziare dal bundle Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con lampadina Philips Hue White LED Smart (E27). Lo sconto segnalato è del 61% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Inoltre, potete trovare anche la versione con orologio integrato, con uno sconto del 55% e sempre una lampadina Smart LED inclusa nel prezzo. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 69.98€ (senza orologio) e 82.65€ (con orologio) e il prezzo attuale è uno dei migliori mai proposti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Echo Dot è un altoparlante intelligente che ti permette di controllare i dispositivi per la casa intelligente, come la lampadina smart di Philips Hue, il tutto tramite i comandi vocali di Alexa. Permette anche di ascoltare la musica, i podcast e la versione con orologio permette di vedere l'orologio grazie allo schermo a led, che segnala anche le previsioni del tempo, i titoli delle canzoni e molto altro.