Unity 6 debutterà nel 2024, con tante novità lato intelligenza artificiale generativa

L'implementazione delle tecnologie basate sulle intelligenze artificiali è stata motivata con la volontà di dare agli sviluppatori più strumenti per materializzare le loro visioni e gestire giochi di successo.

I momenti chiave della conferenza sono stati: la presentazione di Unity Muse, una suite mossa dall'intelligenza artificiale mirata a ottimizzare la creazione di contenuti; un assaggio di Unity 6 e l'introduzione di Unity Cloud, ossia diversi prodotti e servizi interconnessi che aiuteranno gli sviluppatori a ottimizzare il loro lavoro tra progetti e pipeline.

Questo è stato anche il primo Unite senza John Riccitiello come CEO della compagnia, andatosene in seguito all'emersione della tassa sulle installazioni, che sollevato un vero e proprio vespaio non più di qualche settimana fa. Al suo posto Marc Whitten che ha parlato dell'importanza per Unity di fare pace con gli sviluppatori di videogiochi dopo quella che è stata una vera e propria guerra.