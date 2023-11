Jagged Alliance 3 è disponibile su PlayStation e Xbox, trailer di lancio

Jagged Alliance 3 è ora disponibile anche su PlayStation e Xbox, come ci ricorda il trailer di lancio per la versione console del gioco, che porta un po' di strategia di stampo classico su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Si tratta di uno strategico a turni di stampo classico, già uscito in precedenza su PC e in arrivo ora anche su console.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Jagged Alliance 3 su PC, nella quale il titolo di THQ Nordic ed Haemimont Games ci ha convinto, con un ottimo ritorno della serie ai suoi livelli.

La storia è ambientata a Grand Chien, una nazione ricca di risorse naturali e piagata da profonde divisioni politiche, precipita nel caos quando il presidente eletto scompare e una forza paramilitare conosciuta come "La Legione" prende il controllo delle regioni rurali.