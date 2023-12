PlayStation Portal: rifornimenti prima di Natale, almeno negli Stati Uniti

Un successo inatteso

PlayStation Portal è stata lanciata il 14 novembre 2023 e in breve è diventata indisponibile in tutti i maggiori negozi, Amazon compreso. Vista l'altissima domanda, in molti saranno contenti di sapere che PlayStation Direct, il negozio ufficiale di PlayStation, ha suggerito che presto potrebbero essere distribuite delle nuove scorte... almeno in USA.

Pochi giorni fa infatti, è stato pubblicato un avviso in cui veniva detto di tenere d'occhio il sito a inizio dicembre per informazioni sulle scorte. Purtroppo non sono state fornite tempistiche e non sono state date altre coordinate per capire quando effettivamente PlayStation Portal sarà di nuovo acquistabile. Il sospetto però è che tornerà nei negozi prima di Natale, periodo chiave per aumentare le vendite.

Va detto che non ci sono notizie relative ad altri territori. Quindi non sappiamo dirvi se le nuove scorte raggiungeranno anche l'Europa e, nello specifico, l'Italia, dove non è stato pubblicato nessun messaggio. Il timore è che molti dovranno aspettare il 2024 per mettere le mani su PlayStation Portal.

Come dicevamo, il successo di PlayStation Portal deve aver colto di sorpresa Sony stessa. Naturalmente le alte vendite hanno scatenato fenomeni ormai inevitabili in casi del genere, come quello del bagarinaggio.

C'è da sperare che le grosse vendite spingano Sony a fare qualcosa di più avanzato in ambito portatile, magari trovando il modo di supportare il suo stesso servizio di cloud gaming con qualche apparecchio dotato di più funzionalità.