Samsung prevede aggiornamenti alla fotocamera dei Galaxy S, ma solo a partire dalla serie 25

Attualmente, Samsung sembra adottare una prassi consolidata di riciclo di componenti provenienti da dispositivi precedenti. Nonostante l'apparente continuità, il prossimo ciclo annuale potrebbe portare a cambiamenti nell'approccio della casa produttrice, soprattutto con l'arrivo di Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus. Questi modelli potrebbero distinguersi, infine, grazie all'implementazione di un sensore più avanzato .

Tradizione spezzata

La serie Galaxy S25, a quanto pare, adotterà nuovi sensori fotocamera forniti da Sony

Il rapporto proviene dall'insider Revegnus (@Tech_Reve) e conferma che Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus abbandoneranno il sensore ISOCELL GN3 da 50 MP precedentemente utilizzato nei modelli Galaxy S22, S23 e sul futuro S24.

Entrambi i telefoni adotteranno invece un nuovo sensore fornito da Sony, anche se al momento mancano dettagli precisi in merito alle dimensioni e al modello esatto, impedendo di formulare conclusioni definitive.

Stando alle ipotesi, c'è però la possibilità che Samsung adotti una matrice della fotocamera di dimensioni superiori.

Nonostante la mancanza di dettagli completi, le anticipazioni sulla serie Galaxy S25 suggeriscono che Samsung stia valutando importanti modifiche all'hardware.

Tra le novità attese, si ipotizza l'introduzione di un nuovo chipset dedicato esclusivamente alla futura iterazione.

Questo componente, noto internamente come "Dream Chip", potrebbe includere una GPU AMD RDNA3 altamente efficiente.

Il nuovo SoC rappresenterebbe un passo avanti rispetto agli attuali chipset Exynos e Snapdragon, progettato in maniera più generica per adattarsi a diverse marche di smartphone.

Va sottolineato che tali informazioni vanno prese con cautela, poiché manca ancora oltre un anno all'annuncio ufficiale della serie Galaxy S25 e ulteriori dettagli attendibili saranno necessari per una valutazione più accurata delle innovazioni proposte.