Steam: Serie 3000 di NVIDIA ancora la più popolare, secondo l'ultimo sondaggio hardware

La serie 3000 di NVIDIA è ancora la scelta più popolare in ambito hardware PC, almeno stando a quanto emerso dall'ultimo sondaggio hardware di Steam , il più attendibile in assoluto nel campo, visto l'altissimo campione statistico che comprende.

I dati

L'ultimo sondaggio hardware di Steam

I dati mostrano che il dominio NVIDIA in ambito GPU consumer prosegue, con AMD e Intel che sono ancora distanti.

Scendendo nei dettagli, la GPU più usata a novembre 2023 è la GeForce RTX 3060 (5,04%), seguita dalla sempreverde GeForce GTX 1650 (4,76%), con quest'ultima che ha visto addirittura una crescita dell'1,13%. Seguono la GTX 1060, la RTX 3060 Laptop e la RTX 2060.

La prima scheda della serie 4000 ad apparire nel sondaggio è la RTX 4060 Laptop, usata al 2,41% degli utenti. Si trova in undicesima posizione.

La prima GPU di AMD ad apparire in classifica, una generica AMD Radeon Graphics, si trova in tredicesima posizione con il 2.07% di utenti, seguita da Intel Iris Xe Graphics in quattordicesima posizione con l'1,90% di utenti.

Per curiosità, la top di gamma NVIDIA, la costosa RTX 4090, si trova in 29° posizione ed è utilizzata soltanto dall 0,90% degli utenti. In generale, la prima scheda della serie 4000 non laptop è la RTX 4070 che appare in 22° posizione.

Se voglliamo il sondaggio conferma appieno la difficoltà di diffusione dell'ultima serie di NVIDIA, nonostante la leggera crescita di adozione, immaginiamo soprattutto per i prezzi davvero elevati anche delle soluzioni più economiche, che avranno spinto molti a rinviare o a evitare del tutto l'acquisto.