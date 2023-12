The Game Awards 2023: presente Christopher Judge, l'attore di Kratos negli ultimi God of War

Christopher Judge, l'attore di Kratos negli ultimi God of War, sarà ai Game Awards 2023. Per chi non lo ricordasse, Judge vinse il premio per la Best Performance all'edizione 2022 dell'evento, dove tenne un discorso fiume di diversi minuti, entrato nel guinness dei primati come discorso più lungo tenuto a una premiazione.

Molti conosceranno Judge anche per il suo ruolo di Teal'c in Stargate SG-1 e per quello di Magneto in X-Men Evolution, ma è sicuramente la sua intepretazione di Kratos ad averlo reso più famoso tra i videogiocatori.