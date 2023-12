GTA 6: il primo trailer ha già prodotto numeri da capogiro e non è ancora uscito

Per vedere il primo trailer di GTA 6 mancano ancora circa 16 ore (al momento di scrivere questa notizia), ma molti stanno fremendo al punto che non hanno deciso di manifestare il loro amore smodato per il gioco con largo anticipo, pur non sapendo cosa sarà effettivamente mostrato.

Il primo trailer di GTA 6 ha già ottenuto quasi 750.000 mi piace su YouTube, con 0 Non mi piace. Pensate che attualmente ha più di 50.000 spettatori. Sono effettivamente dei numeri da capogiro , soprattutto considerando il problema di fondo che non è ancora stato pubblicato. Evidentemente si tratta di un dettaglio ai tempi di internet.

Il gioco più atteso di sempre

GTA 6 si conferma essere il gioco più atteso di sempre, capace di catalizzare l'attenzione generale senza aver mostrato ancora nulla di concreto, a parte un cielo con delle palme. Molti conosceranno sicuramente i contenuti dei dati trafugati a Rockstar Games, ma non crediamo siano sufficienti da soli a generare tanto interesse.

Qualcuno la definiribbe cultura dell'hype, anche se va detto che molta di questa partecipazione è completamente spontanea, ossia nasce dai giocatori stessi che evidentemente non vedono l'ora di mettere le mani sul seguito di GTA 5. Del resto lo abbiamo aspettato per più di dieci anni e stiamo parlando di una delle serie più popolari di sempre in ambito videoludico, quindi non potrebbe essere altrimenti, anche se per qualcuno certe manifestazioni d'amore potrebbero apparire esagerate.

Comunque sia non ci resta che aspettare domani per scoprire finalmente cosa sarà mostrato e, magari, quando potremo giocarci.